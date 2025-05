Cava de’ Tirreni: il porticato più grande del Sud diventa un museo a cielo aperto accessibile a tutti

Il suggestivo corso porticato di Cava de’ Tirreni, il più esteso del Sud Italia, si trasforma in un museo a cielo aperto grazie al progetto “Giubileo For All”, promosso dall’Arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, dall’Abbazia Benedettina della SS. Trinità e dalla Caritas diocesana, in collaborazione con l’Archeoclub La Cava, l’Università della Terza Età e il Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni.

Il progetto propone un itinerario alla scoperta delle bellezze della storica Via Regia, con partenza dal restaurato Palazzo Palumbo in Corso Umberto, che ospita una corte settecentesca. All’esterno dell’edificio è stata installata la prima di una serie di targhe che segnano le dodici corti storiche del borgo, ciascuna dotata di un QR code che rimanda a un portale informativo.

Il percorso attraversa dodici luoghi di rilevanza storica: dal Borgo Scacciaventi con Palazzo Ferrari, Palazzo Gagliardi (già dei baroni di Camella, poi dei Quaranta), fino a Palazzo Genoino dei marchesi di Ortodonico e Palazzo Vitagliano con la sua corte quattrocentesca. Proseguendo nel cosiddetto Borgo Grande si incontrano Palazzo Ioele, Palazzo Iovene (che custodisce la Cappella di Santa Maria di Montevergine del 1740), Palazzo Vitale (ereditato dagli Atenolfi, marchesi di Castelnuovo), e Palazzo Abenante, noto nel Seicento per la spezieria di medicinali. Il percorso si conclude con i palazzi De Filippis, Giordano e, in Via della Repubblica, Palazzo Alfieri, accanto alla cappella di Santa Maria degli Angeli del 1650, che conserva un dipinto del pittore salernitano Scipione Galiano.

Il progetto punta sull’accessibilità universale: ogni punto d’interesse sarà fruibile da tutti grazie a interventi che includono mappe in Braille, supporti per il linguaggio dei segni e esperienze immersive in realtà aumentata.

“Giubileo For All”, finanziato dalla Regione Campania, prevede inoltre interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive anche nell’Abbazia Benedettina della SS. Trinità. Il programma si estende a un percorso spirituale e storico che include le sette chiese del cammino giubilare tra Cava de’ Tirreni e la Costa d’Amalfi.