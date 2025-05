Mercato San Severino. Carmela Quaranta trovata strangolata: l’ex compagno intercettato mentre progettava un viaggio all’estero

È stato fermato con l’accusa di omicidio volontario Gerardo Sellitto, 56 anni, imprenditore di Mercato San Severino, dopo che le indagini hanno fatto emergere gravi incongruenze nei suoi racconti e un possibile tentativo di fuga all’estero. L’uomo è indagato per la morte dell’ex compagna Carmela Quaranta, 42 anni, trovata senza vita nel suo appartamento in via Trieste la sera di Pasqua.

Il provvedimento è scattato a seguito di un’intercettazione in cui Sellitto parlava di un imminente viaggio fuori dall’Italia. I carabinieri lo hanno quindi trasferito nel carcere di Salerno. Carmela, dipendente della stessa azienda di prodotti per il dimagrimento rappresentata da Sellitto, era stata trovata distesa sul letto, con evidenti segni di strangolamento al collo, macchie di sangue sul materasso e su un fazzoletto.

Nel registro degli indagati figura anche un commercialista amico dell’imprenditore, residente nello stesso comune. Secondo gli inquirenti, Sellitto avrebbe trascorso con lui del tempo a San Vincenzo, prima e dopo il presunto giorno dell’omicidio, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Le celle telefoniche e alcune telecamere di videosorveglianza collocherebbero però l’uomo nell’abitazione della vittima proprio nelle ore in cui, secondo le perizie, Carmela sarebbe stata uccisa. In particolare, i video avrebbero registrato voci concitate e il rumore delle porte di un ascensore.

Nel corso delle indagini, sono stati ascoltati numerosi testimoni. Alcuni vicini di casa, intervistati anche da programmi televisivi nazionali, avrebbero raccontato di frequenti liti tra i due, smentendo di fatto la versione dell’indagato secondo cui la relazione era finita da tre mesi in modo pacifico. Una vicina avrebbe sentito urla provenire dall’appartamento poco prima del ritrovamento del corpo. Nonostante ciò, Sellitto aveva dichiarato di aver mantenuto un rapporto amichevole con Carmela, tanto da essere stato lui ad avvisare le figlie della donna dopo non aver avuto più sue notizie. Un comportamento che, secondo la Procura di Nocera, rientrerebbe in un piano per sviare le indagini.

Restano ancora molti punti oscuri: il cellulare della vittima non è stato ritrovato e il movente è ancora da chiarire. Entro 48 ore è prevista l’udienza di convalida del fermo per Sellitto.