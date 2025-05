Pnrr conferma i fondi per l’Alta Velocità in Campania: Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria restano priorità

Non saranno tagliati i fondi del Pnrr destinati alle linee ferroviarie ad Alta Velocità in Campania, nello specifico per i progetti Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria.

Nell’ultima revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata recentemente dalla Cabina di regia a Palazzo Chigi, è stata confermata la dotazione finanziaria per entrambe le opere. Il ministro Tommaso Foti illustrerà oggi in Parlamento i dettagli della revisione.

Pur mantenendo invariati i finanziamenti, la revisione prevede modifiche ai tracciati a causa di imprevisti tecnici e idrogeologici, senza però incidere sul totale delle risorse stanziate. L’intera rimodulazione del Pnrr ammonta a 72 miliardi, con un aumento dei fondi per l’alta velocità nel Sud Italia, che passano da 3,8 a 4,1 miliardi di euro.

Il sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, ha sottolineato come la rimodulazione ottimizzi gli investimenti, mantenendo l’alta velocità al Sud come priorità strategica. Per la Napoli-Bari, in particolare, le risorse aumentano di 900 milioni grazie al reinserimento di due lotti funzionali, Napoli-Cancello e Cancello-Frasso, che saranno completati entro il 2028 a causa di difficoltà geologiche emerse nel tratto Apice-Hirpinia.

Per la Salerno-Reggio Calabria, i lavori sono iniziati su due lotti finanziati dal Pnrr, mentre il completamento dell’intera linea, previsto oltre il 2026, sarà coperto da altre fonti di finanziamento. Il ritardo riguarda lo sviluppo del progetto esecutivo e l’acquisizione delle autorizzazioni.

Anche la linea Palermo-Messina-Catania è inclusa nella revisione, con i primi lotti appena avviati da Webuild.

Nel piano di revisione è inoltre prevista la correzione di dati relativi all’elettrodotto sottomarino Tyrrhenian Link di Terna, con una riduzione della lunghezza stimata da 514 a 511,5 chilometri, in seguito al completamento della progettazione esecutiva.

Infine, tra le modifiche approvate figura l’anticipo del target sugli interventi socioeducativi contro la povertà educativa nel Mezzogiorno, spostando la scadenza dal giugno 2026 a dicembre 2025 senza modifiche ai finanziamenti.