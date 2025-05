San Valentino Torio, nuova segnaletica stradale in diverse zone del paese

Proseguono gli interventi sulla segnaletica stradale a San Valentino Torio. Dopo la conclusione dei lavori nelle traverse di Via Crispo e Via Orto — dove a breve entreranno in vigore le nuove ordinanze sulla circolazione — l’Amministrazione Comunale ha avviato ulteriori interventi in altre aree del territorio.

Le nuove installazioni riguardano Via Diaz, Via dell’Infiorata, Via Salvatore Longobardi (zona Casatori), oltre a Via Giuseppe Crispo, Via Cesina e Via Borgia.

“Si tratta di un’azione concreta per migliorare ordine e sicurezza sulle nostre strade,” ha dichiarato il sindaco Michele Strianese, che ha ringraziato il comandante della Polizia Locale Giovanni De Caro, gli agenti e il consigliere delegato alla Viabilità e Sicurezza, Ernesto Velardo, per la collaborazione.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione della mobilità urbana promosso dall’Amministrazione comunale.