Appalti truccati e camorra tra Caserta, Benevento e Avellino: oltre 30 indagati, chieste misure cautelari

Un’articolata inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli coinvolge le province di Caserta, Benevento e, per la presenza di alcuni indagati, anche quella di Avellino. Al centro delle indagini, una presunta rete criminale formata da imprenditori, amministratori pubblici, politici, intermediari e soggetti ritenuti legati a clan camorristici, sospettata di aver pilotato appalti pubblici in cambio di tangenti e favori.

I carabinieri, che hanno condotto l’attività investigativa attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno ricostruito un presunto sistema di corruzione e condizionamento negli appalti per la raccolta dei rifiuti in diversi comuni del Casertano e del Sannio e per i servizi di disinfestazione nelle ASL.

La DDA ha richiesto misure cautelari, tra carcere e domiciliari, per oltre trenta persone, mentre per circa la metà è stata avanzata anche la richiesta di interrogatorio preventivo. Gli indagati compariranno davanti al GIP del Tribunale di Napoli nei prossimi giorni per rispondere (o eventualmente avvalersi della facoltà di non farlo) delle accuse, che vanno dall’associazione mafiosa alla turbativa d’asta, fino al riciclaggio e alla corruzione.

Secondo gli inquirenti, il sistema illecito si sarebbe sostenuto attraverso mazzette e regali di alto valore, alcuni dei quali, in rari casi, sarebbero stati restituiti dai destinatari. Ora si attende la decisione del giudice, che valuterà l’emissione delle misure cautelari dopo l’ascolto degli indagati.