Benevento piange Francesco Pio De Luca: addio al giovane talento del calcio a 5

Il mondo dello sport locale è scosso da un terribile lutto: nella notte, un tragico incidente stradale ha strappato alla vita Francesco Pio De Luca, promettente calciatore a 5 di soli 17 anni. Il giovane, ricoverato in condizioni critiche all’ospedale San Pio, non ce l’ha fatta.

Francesco Pio si trovava a bordo di uno scooter, guidato da un coetaneo beneventano, M.Z., quando il mezzo si è scontrato con un’Opel Zafira all’incrocio tra via Napoli e via Cocchia. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto stava effettuando una svolta nel momento dell’impatto.

Nonostante i disperati tentativi dei medici, per Francesco non c’è stato nulla da fare. Era una giovane promessa della squadra Under 17 della “De Vita Soccer”, con esperienze anche nel campionato di Serie C2. Il conducente dello scooter è ora ricoverato in codice rosso al Fatebenefratelli, mentre il guidatore dell’auto ha riportato solo lievi ferite. Le autorità stanno ancora accertando le cause esatte dello scontro.

Studente dell’Istituto Alberghiero, Francesco era conosciuto per la sua passione e dedizione al calcio a 5. La notizia della sua scomparsa ha generato profonda commozione nel Beneventano, dove numerose società sportive hanno espresso il loro cordoglio.

Toccanti i messaggi di addio, in particolare quello della Lega Nazionale Dilettanti Campania, che in una nota ufficiale scrive:

“Il Presidente FIGC LND C.R. Campania Carmine Zigarelli, il Responsabile Regionale Calcio a Cinque Vincenzo Boccarusso, il Consiglio direttivo e il Comitato tutto sono profondamente addolorati per la scomparsa del giovane Francesco Pio De Luca, tesserato per la società Asd De Vita Soccer.”

Anche la sua squadra ha voluto ricordarlo con parole cariche di dolore:

“L’Asd De Vita Soccer si stringe al dolore che ha colpito i genitori del nostro amato Francesco Pio De Luca. Eri il nostro campione, eri brillante in tutto. Ci hai devastati. Nulla sarà mai più come prima.”