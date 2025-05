Cava de’ Tirreni, tragedia all’alba: anziana precipita dal quarto piano e muore sul colpo

Dramma all’alba in via Benincasa, a Cava, dove una donna di 78 anni è precipitata dal quarto piano del palazzo in cui viveva, morendo sul colpo. A fare la tragica scoperta, poco dopo le 5:30, sono stati due operatori ecologici impegnati nella pulizia delle aiuole, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Vietri sul Mare, l’auto-medica di Salerno e una pattuglia del commissariato di polizia. Ma per l’anziana non c’era ormai più nulla da fare: l’impatto con il suolo è stato troppo violento.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava in casa con la sua badante, che non si sarebbe accorta di nulla. Gli investigatori del commissariato, coordinati dal vicequestore Gianluca Perillo, stanno lavorando per chiarire la dinamica della caduta. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario, considerato che la donna soffriva di gravi patologie degenerative, come riporta “Il Mattino“.

Il corpo è stato ritrovato ai piedi della palazzina dove l’anziana aveva sempre vissuto, e dove era molto conosciuta dai residenti. «Una notizia terribile, che non avremmo mai voluto ricevere», raccontano i condomini ancora sconvolti. «Abbiamo sentito le sirene e capito subito che era successo qualcosa di grave».

La tragedia ha scosso l’intero quartiere, lasciando un profondo senso di sgomento tra chi conosceva la donna, ormai da tempo costretta in casa dai problemi di salute.