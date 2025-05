Eboli, torna “La Corrida” in piazza: show tra risate e talento, come candidarsi

Piazza San Francesco a Eboli si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare “La Corrida”, lo storico spettacolo dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.

Il prossimo 15 luglio, alle ore 21, Piazza San Francesco a Eboli si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare “La Corrida”, lo storico spettacolo dedicato ai dilettanti allo sbaraglio. L’evento è organizzato dalla Parrocchia Madonna del Carmine e dall’Oratorio ANSPI San Francesco, realtà molto attive nel cuore del Centro Storico e guidate da anni da Padre Salvatore Mancino, figura di riferimento per l’intera comunità.

A condurre la serata saranno due giovani talenti campani. Il palco vedrà protagonista Andrea Della Rocca, blogger e speaker radiofonico ebolitano, noto per le sue interviste a volti celebri dello spettacolo come Kabir Bedi e Nathalie Guetta. Con uno stile diretto e coinvolgente, Andrea ha saputo costruire una solida fanbase online ed è oggi uno dei blogger più seguiti della Campania. Ha collaborato con Rai 2, Rai Radio 2 e diverse emittenti internazionali.

Al suo fianco ci sarà Ylenia Sepe, attrice napoletana che ha iniziato il suo percorso artistico nella danza per poi affermarsi nel teatro e nella televisione. Nota per le sue imitazioni di personaggi come Mara Venier e Belen Rodriguez, ha debuttato al cinema con il docufilm Palummella diretto da Nilo Sciarrone. Collabora con l’Associazione Caracas e ha condiviso il palco con artisti del calibro di Lucia Cassini. Ha partecipato anche a noti programmi come I Lunatici su Rai 2.

Come partecipare a “La Corrida”?

Le selezioni sono ufficialmente aperte! Cantanti, attori, comici e dilettanti di ogni genere possono iscriversi per esibirsi davanti al pubblico. Basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 353 364 6533.