“Mai odiato chi ha ucciso mia figlia”: la madre di Simonetta Lamberti commuove gli studenti a Cava de’ Tirreni

“Simonetta, la bambina perduta” è il cuore pulsante del romanzo presentato ieri dalla professoressa Procaccini, che ha scelto di incontrare gli studenti per affrontare i temi della resilienza e della cultura della legalità. Il libro, che racconta le storie di sette donne segnate da amori difficili, violenze e ostacoli, è stato al centro dell’incontro moderato dalla professoressa Concetta Lambiase, promotrice dell’iniziativa con il sostegno dell’amministrazione comunale.

«Simonetta è in tutte le sette protagoniste – ha spiegato l’autrice – come ha colto con grande sensibilità Bianca Berlinguer nella prefazione al libro. La vita, come diceva un grande autore americano, è come l’acqua: se trova un ostacolo, sa sempre trovare un’altra strada».

L’evento ha visto la partecipazione del sindaco Vincenzo Servalli e dell’assessore all’Istruzione Lorena Iuliano, con gli interventi del prefetto Filippo Dispenza, della professoressa Emiliana Senatore, del colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, e dell’avvocata Ambra Viscito, presidente dell’associazione “Frida – Contro le violenze di genere”.

Un momento toccante è stato il ricordo del boss pentito Antonio Pignataro, recentemente scomparso. L’uomo, anni fa, confessò di aver partecipato all’agguato in cui fu uccisa Simonetta, figlia della professoressa, come riporta “Il Mattino“.

«Non ho mai provato odio – ha detto Procaccini – il dolore era così totalizzante da annullare ogni altro sentimento. Alla notizia della sua morte ho provato compassione. La stessa che ho provato quando lo incontrai in udienza: era un uomo distrutto, con lo sguardo basso, tremava, non riusciva a leggere le parole che aveva scritto. Gli presi le mani e gli dissi di non preoccuparsi. Provai e provo ancora compassione per una vita vissuta solo nel buio».

La memoria di Simonetta, ha aggiunto l’autrice, continua a vivere in gesti concreti:

«Come dice il Presidente Mattarella, la memoria deve essere fattiva. E così il ricordo di Simonetta deve continuare a camminare. Solo pochi giorni fa, senza che lo sapessi, il sindaco di Lamezia Terme le ha intitolato una strada. E così a Treviso, Siena, Torino, al museo del mare in Abruzzo e fino a Catania: in tutta Italia, Simonetta continua a vivere nel nome delle strade e dei luoghi della memoria».