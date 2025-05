Nocera Inferiore. Borsa di studio “Gianni Petti” al Liceo Sensale

Promossa dall'associazione "I Compagni del Capitano" in collaborazione con il liceo, l'iniziativa mira a onorare la memoria di Gianni, figura emblematica per la sua passione civile, l'amore per la conoscenza e la dedizione allo sport.

Presentazione della Borsa di Studio “Gianni Petti”

Venerdì 23 maggio, presso l’aula magna del Liceo Scientifico “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore, si terrà la presentazione della prima edizione della borsa di studio intitolata a Gianni Petti. Promossa dall’associazione “I Compagni del Capitano” in collaborazione con il liceo, l’iniziativa mira a onorare la memoria di Gianni, figura emblematica per la sua passione civile, l’amore per la conoscenza e la dedizione allo sport. La borsa di studio, del valore complessivo di 2.000 euro per ciascun beneficiario, sarà assegnata a due studenti neodiplomati del Liceo “Sensale”, premiando non solo il merito scolastico e la situazione economica, ma anche la motivazione personale e l’impegno nel sociale o nello sport.

Un Sostegno Concreto per il Futuro degli Studenti

La borsa sarà erogata in tre tranche: alla pubblicazione della graduatoria definitiva, al conseguimento dei CFU previsti per il primo anno e infine al completamento del secondo anno di studi universitari. Questo approccio intende accompagnare gli studenti nel loro percorso accademico, sostenendone l’impegno e la determinazione. L’obiettivo a lungo termine è ampliare l’iniziativa ad altri istituti della città, coinvolgendo cittadini, imprese e realtà associative che credono nel valore dell’istruzione come motore di crescita collettiva. La presentazione ufficiale del bando rappresenta il primo passo di un percorso che vuole crescere nel tempo, seguendo l’esempio di rigore, passione e senso civico lasciato da Gianni Petti.

