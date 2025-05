Pagani. Lavoratori SAM in stato di agitazione: proclamato sciopero per il 13 giugno

La situazione dei lavoratori storici della SAM, privi di qualunque garanzia sul proprio futuro, è ormai divenuta insostenibile, così come quella dei lavoratori interinali che da anni garantiscono l’operatività del servizio per il Comune di Pagani, pur lavorando di fatto come dipendenti diretti della SAM.

A seguito di diversi incontri svoltisi presso la sede della SAM, alla presenza del Sindaco, dell’Assessore competente e dell’Amministratore Unico della società, erano stati assunti impegni precisi – verbalizzati – in merito al futuro occupazionale di tutti i dipendenti. Tali impegni riguardavano anche l’affidamento del servizio di raccolta a soggetti privati tramite gara d’appalto e l’annunciata pubblicazione di un bando di concorso pubblico per i lavoratori interinali.

A complicare ulteriormente la situazione, si è appreso che una nuova azienda – presentatasi nel cantiere accompagnata dall’Amministratore Unico della SAM – si sarebbe già dichiarata vincitrice della gara d’appalto ed avrebbe effettuato una visita per visionare macchinari e attrezzature, il tutto senza alcuna comunicazione ufficiale né ai lavoratori né alle Organizzazioni Sindacali. In data 6 maggio 2025 (prot. n. 34/2025), le OO.SS. hanno richiesto un incontro urgente con SAM, Job Italia, l’Amministrazione Comunale e la Prefettura di Salerno, ma tale richiesta è rimasta inevasa.

Solo in data odierna, 22 maggio 2025, è pervenuta una convocazione da parte della SAM per un incontro il prossimo 29 maggio. Tuttavia, le OO.SS. non parteciperanno, ritenendo l’invito l’ennesimo tentativo di rinviare soluzioni concrete, riproponendo promesse già disattese, come quella di mesi fa sull’emanazione di un concorso pubblico per la stabilizzazione dei lavoratori interinali. Nel frattempo, il numero dei dipendenti è diminuito senza sostituzioni, aggravando i carichi di lavoro e le criticità operative interne.

Per queste ragioni, nell’assemblea del 12 maggio 2025, i lavoratori hanno deciso all’unanimità di aderire alla proclamazione dello stato di agitazione a partire dal 26 maggio 2025 e di una prima giornata di sciopero prevista per il 13 giugno 2025.