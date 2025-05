Vandalismi contro la sede APS di Nocera Inferiore: “Non so a chi sto dando fastidio, ma siete dei vigliacchi”

Atti vandalici sono stati segnalati nei pressi della sede dell’associazione APS a Nocera Inferiore, situata in via Sellitti. La struttura offre sostegno a minori in difficoltà, persone senza fissa dimora, e servizi come sportello immigrazione e segretariato sociale.

Secondo quanto riportato dalla rappresentante dell’associazione, Karima Sahbani, nei giorni scorsi ignoti avrebbero tentato di forzare la porta d’ingresso, danneggiato il muro laterale e colpito la cassetta postale.

«Non so se con la mia attività sto dando fastidio a qualcuno – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione – ma non è la prima volta che accadono episodi simili. Mesi fa trovai il vetro della bacheca esterna rotto. Pensai fosse stato il forte vento. Ma appena aperto, a novembre 2023, per un mese intero ogni lunedì trovavo l’insegna e il portoncino imbrattati con una sostanza appiccicosa e colorata. Non conosco il motivo di questa avversione nei miei confronti, ma una cosa è certa: siete dei vigliacchi», come riporta “SalernoToday“.