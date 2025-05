Agguato davanti a scuola: ferita 14enne: famiglia assalita con coltelli e mazza

Un diverbio nato per futili motivi legati alla viabilità si è trasformato in un brutale agguato ai danni di una famiglia davanti a una scuola di Casoria, in provincia di Napoli. A farne le spese è stata una ragazzina di 14 anni, rimasta ferita a una gamba da una coltellata. Ferito anche un suo compagno di scuola, mentre i genitori sono stati presi a calci e pugni da un gruppo di persone armate.

Secondo quanto riferito dal padre della giovane, che ha sporto regolare denuncia e contattato il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, tutto ha avuto origine lo scorso venerdì, quando la madre della 14enne ha avuto un’accesa discussione con un’altra donna mentre accompagnava la figlia a scuola.

Il lunedì successivo, l’escalation: una vera spedizione punitiva con almeno quindici persone, tra uomini e donne, che si sono presentati all’ingresso dell’istituto con mazze da baseball, coltelli, sfollagente e persino un taser. L’aggressione è stata fulminea e violenta: la studentessa è stata colpita con un’arma da taglio, e i familiari malmenati sotto gli occhi degli altri presenti. La famiglia, in stato di shock, è in possesso di video che documentano ogni istante.

«Mia figlia oggi ha paura anche solo di uscire di casa – ha denunciato il padre – ha solo 14 anni, e sta vivendo un incubo. Eppure, nonostante le prove, nessuno si muove».

A rilanciare pubblicamente la vicenda è stato il deputato Borrelli, insieme al consigliere comunale di AVS Salvatore Iavarone, che hanno parlato di «una vendetta premeditata e feroce» per un banale alterco. «È inaccettabile che le istituzioni restino in silenzio davanti a una simile barbarie – ha dichiarato Borrelli – la scuola deve essere un luogo sicuro, non un campo di battaglia. Pretendiamo giustizia immediata per questa famiglia, e soprattutto per una bambina che oggi ha il terrore negli occhi».

Borrelli ha fatto sapere che seguirà personalmente gli sviluppi del caso e ha già coinvolto le autorità giudiziarie affinché vengano prese misure urgenti a tutela della famiglia coinvolta.