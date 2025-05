Assenteismo al Genio Civile di Avellino: 75 indagati, danno erariale da 179mila euro

La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania ha notificato cinque inviti a dedurre a 75 soggetti — tra dipendenti e un dirigente pro tempore — per un presunto danno erariale e d’immagine legato a gravi episodi di assenteismo risalenti al periodo aprile-giugno 2018. I provvedimenti riguardano comportamenti fraudolenti accertati presso la sede del Genio Civile di via Roma ad Avellino, struttura appartenente alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania.

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino a seguito di una segnalazione ricevuta tramite il servizio di pubblica utilità “117”, hanno evidenziato l’utilizzo sistematico e illecito dei badge elettronici, scambiati tra colleghi per attestare falsamente la presenza in servizio. Le assenze ingiustificate erano retribuite regolarmente, causando un danno economico all’amministrazione.

In sede penale, l’inchiesta ha portato al rinvio a giudizio dei responsabili per truffa aggravata e false attestazioni, reati in molti casi chiusi con l’ammissione alla “messa alla prova”. Sul piano disciplinare, le sanzioni sono state pesanti: 37 licenziamenti e altrettante sospensioni, da uno a sei mesi.

L’inchiesta ha previsto anche l’utilizzo di tecniche investigative quali osservazioni, pedinamenti, videosorveglianza e sequestri documentali. Coordinati dal Procuratore Regionale Antonio Giuseppone e dal Vice Procuratore Generale Licia Centro, i finanzieri hanno ricostruito l’intero quadro economico del danno stimato in complessivi 179.511,77 euro, cifra che include sia l’ingiusto compenso percepito sia il danno all’immagine dell’ente pubblico.

L’attività rientra nella più ampia azione della Guardia di Finanza contro la criminalità economica, per la tutela delle risorse pubbliche e il ripristino della legalità.