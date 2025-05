Concorso truccato alla Vanvitelli: indagati otto tra docenti, dirigenti universitari e dell’ASL

Avrebbero pilotato il concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica, bandito dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, favorendo alcuni candidati in cambio di favori. È questa l’accusa formulata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, guidata da Pierpaolo Bruni, nei confronti di otto persone sottoposte a perquisizione dalla Guardia di Finanza di Caserta.

Tra gli indagati figurano tre professori dell’Università Vanvitelli, che avrebbero manipolato il concorso in qualità di presidente e membri della commissione esaminatrice, oltre a un dirigente amministrativo dell’ateneo che li avrebbe supportati nell’illecito. Coinvolto anche un dirigente dell’ASL Napoli 2 Nord, in servizio a Frattamaggiore, accusato di aver chiesto ai commissari di alterare l’esito della selezione per favorire alcuni candidati da lui indicati. In cambio, avrebbe facilitato l’assunzione di un familiare del presidente della commissione presso la stessa ASL, come riporta “Il Mattino“.

Le perquisizioni si sono estese agli uffici dell’Università Vanvitelli e alla sede dell’ASL a Frattamaggiore. L’indagine è nata da un altro filone investigativo su falsi incidenti stradali, esploso oggi, che coinvolge giudici di pace, avvocati e medici. Proprio durante un’intercettazione legata a quel procedimento, i finanzieri hanno scoperto una conversazione tra un medico consulente e uno dei docenti universitari, nella quale si parlava della manipolazione del concorso su indicazione del dirigente ASL.

Il rettore dell’Università “Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti, ha dichiarato in una nota l’estraneità dell’ateneo a qualsiasi condotta illecita, esprimendo al contempo fiducia nel personale coinvolto. Ha inoltre garantito piena collaborazione con la magistratura e, qualora venissero accertate responsabilità, ha annunciato che l’università si costituirà parte civile. Già da domani, ha aggiunto, saranno avviate le procedure disciplinari e la sospensione del direttore della scuola di specializzazione.