Maestra della scuola dell’infanzia sospesa per maltrattamenti sui bambini: «Mostro, scemo, sei la morte»

Le indagini sono partite in seguito alle denunce di tre madri, preoccupate per i segnali di disagio mostrati dai propri figli

È stata sospesa per 12 mesi dai pubblici uffici una maestra della scuola dell’infanzia nel Napoletano, accusata di gravi maltrattamenti ai danni dei suoi alunni. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della stazione di Marano di Napoli ed emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura, coordinata dalla procuratrice facente funzioni Anna Maria Lucchetta.

Le indagini sono partite in seguito alle denunce di tre madri, preoccupate per i segnali di disagio mostrati dai propri figli – due bambine e un bambino – che manifestavano paura, ansia e rifiuto di andare a scuola. Sintomi che si sono attenuati solo dopo il trasferimento in un altro istituto.

Secondo quanto accertato dai militari, i maltrattamenti si sarebbero verificati tra ottobre e dicembre 2024. I piccoli sarebbero stati vittime di aggressioni verbali e fisiche, tra cui minacce, insulti, strattonamenti e percosse. Le prove raccolte dai carabinieri grazie a una telecamera nascosta installata in aula hanno documentato episodi scioccanti.

Tra le frasi rivolte ai bambini: «Sei brutto… vuoi vedere che ti faccio piangere», «Questo è proprio scemo», «Testa di bomba», «Mostro», «Sei la morte». In un episodio, la maestra avrebbe addirittura detto a un alunno che, se non avesse mangiato, non avrebbe più rivisto i genitori. Ai bambini che vomitavano sarebbe stato detto di farlo nello zaino per nascondere il cibo.

Le immagini acquisite mostrano i piccoli derisi, spintonati, presi per la maglietta e sbattuti su banchi e sedioline, in un contesto descritto dagli investigatori come «un film dell’orrore».

La docente era responsabile dell’educazione, dell’istruzione e della cura dei bambini. Ora dovrà rispondere di maltrattamenti aggravati in un procedimento che ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica e cittadina.