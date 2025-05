Napoli: Daniela Strazzullo muore in ospedale dopo essere stata colpita dall’ex compagna

Napoli, 23 maggio 2025 – È morta in ospedale Daniela Strazzullo, la 31enne trovata ieri gravemente ferita alla testa all’interno di un’auto a Volla. La donna era stata colpita da un colpo di pistola esploso dalla sua ex compagna, Ilaria Capezzuto, di 34 anni, che in seguito si è tolta la vita.

Daniela Strazzullo era stata rinvenuta in condizioni critiche nella mattinata di ieri in via don Luigi Sturzo a Volla. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, tanto che era stata trasportata d’urgenza all’ospedale del Mare. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, non ce l’ha fatta.

Poco dopo il ritrovamento di Daniela, il corpo senza vita di Ilaria Capezzuto è stato trovato in via Pinocchio, nel comune di Napoli. La 34enne si era suicidata, e tra le sue mani è stata rinvenuta la pistola calibro 9, detenuta illegalmente, usata per colpire l’ex compagna.

I fatti si sono consumati nella notte tra il 21 e il 22 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, alla base di questa tragica vicenda di omicidio-suicidio ci sarebbe la fine della relazione tra le due donne.

Le indagini in corso

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e ai militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Le autorità hanno già disposto il sequestro della salma di Ilaria Capezzuto per l’esame autoptico, che fornirà ulteriori dettagli sulle dinamiche della morte.

Anche la Renault Captur, l’auto dove è stata trovata Daniela Strazzullo, è stata sequestrata per gli accertamenti del caso. La pistola utilizzata è anch’essa sotto sequestro e sarà sottoposta a perizia balistica.