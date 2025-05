Pontecagnano. Omicidio Marzia Capezzuti: tutti sapevano, nessuno ha agito

Il suo corpo fu ritrovato mesi dopo in un casolare abbandonato a Montecorvino Pugliano, in avanzato stato di decomposizione, a pochi chilometri da Pontecagnano Faiano, dove coabitava con la famiglia del fidanzato, poi deceduto.

Tutti erano a conoscenza della situazione drammatica in cui viveva Marzia Capezzuti, la 29enne milanese uccisa nel marzo 2022, ma nessuno è intervenuto per salvarla. Il suo corpo fu ritrovato mesi dopo in un casolare abbandonato a Montecorvino Pugliano, in avanzato stato di decomposizione, a pochi chilometri da Pontecagnano Faiano, dove coabitava con la famiglia del fidanzato, poi deceduto.

Secondo le accuse, nella casa di Barbara Vacchiano e Damiano Noschese, Marzia avrebbe subito maltrattamenti, sevizie e violenze. La coppia è ora imputata per omicidio volontario, occultamento di cadavere, sequestro di persona, maltrattamenti aggravati e uso indebito del Bancoposta della vittima, come riporta “Il Mattino“.

Durante il processo continuano a testimoniare vicini e conoscenti, ma molti sembrano non ricordare più quanto riferito durante le indagini. Alcuni negano addirittura di aver mai visto la ragazza con lividi in volto o di aver udito urla dalla casa, affermando di aver saputo tutto solo tramite terzi. Tuttavia, intercettazioni e verbali letti in aula raccontano un’altra verità. In particolare, una vicina – messa in difficoltà dalla lettura di una propria intercettazione – è stata segnalata per falsa testimonianza dalla pm Vivaldi.

Il punto centrale del processo resta immutato: molti sapevano, anche forze dell’ordine e assistenti sociali, ma nessuno è intervenuto concretamente.

La sera del 7 marzo 2022, dopo una denuncia per maltrattamenti presentata il mese precedente, Marzia sarebbe stata trascinata fuori dall’abitazione della coppia, forse per impedirne il ritrovamento da parte delle autorità. Da quel momento di lei si persero le tracce. La versione fornita da Vacchiano parlava di un allontanamento volontario, ma il ritrovamento del corpo il 25 ottobre 2022 ha fatto crollare questa versione, dando il via a un’indagine che oggi punta il dito contro un intero contesto di silenzi e omertà.