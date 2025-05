Rinvenuti possibili resti romani sotto il mercato ortofrutticolo di Sant’Egidio: lavori sospesi per accertamenti

Gli archeologi della Soprintendenza BAP sono intervenuti per analizzare i resti, che potrebbero appartenere a un antico manufatto o a un tratto di via romana.

Durante gli scavi per la costruzione del nuovo centro direzionale del mercato ortofrutticolo di Sant’Egidio del Monte Albino, sono emersi reperti che potrebbero risalire all’epoca romana. Gli archeologi della Soprintendenza BAP sono intervenuti per analizzare i resti, che potrebbero appartenere a un antico manufatto o a un tratto di via romana. La zona, già nota per la sua ricchezza storica, non è nuova a ritrovamenti di questo tipo. Per tale motivo, è stata disposta la sospensione temporanea dei lavori in attesa delle verifiche ufficiali.

La scoperta ha comportato un rallentamento delle attività in cantiere, ma la possibilità di imbattersi in reperti archeologici era stata preventivata. L’assessore Gianluigi Marrazzo, mantenendo il riserbo sulla vicenda, ha ricordato che gli scavi attuali sono anche funzionali all’identificazione di eventuali beni di interesse storico. L’area coinvolta si estende tra via Nazionale e il ponte di via Santa Lucia, già in passato oggetto di studi archeologici.

Il parere della Soprintendenza sarà determinante per stabilire il valore dei reperti e decidere il futuro del progetto. Il Comune, tramite il proprio ufficio tecnico, sta collaborando attivamente con gli esperti per definire le prossime mosse. Qualora si trattasse di un ritrovamento di rilievo, si potrebbe aprire a nuove opportunità per il territorio, ma anche alla necessità di riprogrammare i lavori. Al momento, però, resta l’attesa per una valutazione ufficiale.