“Biglietto, per favore”: passeggero senza titolo aggredisce verificatrice Busitalia

Nuovo episodio di violenza a bordo di un autobus del trasporto pubblico salernitano. Questa mattina, intorno alle 11, su un mezzo della linea 34 di Busitalia (Acciaroli–Agropoli–Battipaglia–Salerno), una verificatrice è stata aggredita verbalmente e minacciata da un passeggero privo di biglietto.

La donna, unica verificatrice in servizio per l’azienda e l’unica non affiancata da una guardia giurata, si è trovata sola di fronte a un uomo in evidente stato di agitazione. Solo l’intervento tempestivo di due operatori Busitalia e di due guardie presenti casualmente alla fermata di Mercatello ha evitato il peggio.

A denunciare l’episodio è Gabriele Giorgianni, segretario generale dell’Ugl Autoferrotranvieri di Salerno:

“La collega è stata aggredita verbalmente da un individuo in stato alterato. Se non ci fosse stato personale esterno nei paraggi, la situazione sarebbe potuta degenerare. È inaccettabile che sia l’unica verificatrice donna a non avere il supporto di una guardia giurata, a differenza degli altri colleghi. Questa disparità è grave e pericolosa.”

Anche l’autista del mezzo, resosi conto della tensione crescente, aveva valutato l’ipotesi di interrompere la corsa e contattare le forze dell’ordine.

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa Cisal, hanno espresso profonda preoccupazione:

“È urgente che l’azienda metta in campo misure strutturali per tutelare il personale viaggiante. Servono soluzioni concrete e durature, non interventi occasionali. Chi lavora a contatto diretto con l’utenza deve poterlo fare in sicurezza.”