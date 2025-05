Castellammare trema e spera: cosa cambia con la Juve Stabia in Serie A

Se la Juve Stabia riuscisse nell’impresa, il problema principale sarebbe lo stadio. Il Romeo Menti, storico impianto con una capienza di circa 7.000 posti, non è omologato per la Serie A. Servirebbero lavori importanti per portare la capienza a 12.000 posti, coprire i settori, aggiornare impianti di illuminazione e sicurezza, installare telecamere certificate, modernizzare gli spogliatoi e le aree stampa. I costi stimati variano tra 7 e 10 milioni di euro, a seconda della portata degli interventi.

L’alternativa sarebbe giocare in stadi vicini come il Maradona di Napoli o l’Arechi di Salerno, una soluzione poco gradita dai tifosi che vorrebbero vedere la Serie A a Castellammare. Per il Comune, adeguare il Menti rappresenterebbe un investimento importante per tutta la città.

Accanto ai costi, però, ci sono potenziali ricavi significativi: la promozione garantirebbe un introito di 25-30 milioni di euro tra diritti tv, sponsorizzazioni, biglietti e ricadute sull’indotto locale. Turismo, commercio e visibilità mediatica potrebbero dare una spinta notevole all’economia della città.

Dal punto di vista sportivo e societario, la Juve Stabia dovrà rafforzare la rosa con almeno 6-8 innesti di livello Serie A e potenziare la struttura organizzativa, dal settore giovanile alla comunicazione, per affrontare al meglio la nuova sfida.

La società dovrà valutare con cura ogni aspetto, perché il salto di qualità si gioca anche dietro le quinte. Ma il sogno resta più che mai vivo: Castellammare crede nella Juve Stabia e spera che la squadra possa scrivere una pagina indimenticabile della sua storia.