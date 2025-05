Festa scudetto finisce in manette per il tiktoker Michele Napolitano: pistola, fuga e caos a Napoli

Il 26enne è finito in manette dopo aver forzato un blocco del traffico in via Acton a bordo di uno scooter con due amici, nei pressi di piazza del Plebiscito.

La festa per il quarto scudetto del Napoli è degenerata in una notte di violenza e arresti. Tra gli episodi più clamorosi, quello che ha coinvolto Michele Napolitano, tiktoker partenopeo da oltre 220mila follower. Il 26enne è finito in manette dopo aver forzato un blocco del traffico in via Acton a bordo di uno scooter con due amici, nei pressi di piazza del Plebiscito.

Alla vista dei carabinieri ha abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi, durante la quale ha gettato una pistola nei giardini del Molosiglio. I militari, che hanno assistito alla scena, sono riusciti a bloccarlo non senza fatica: nella colluttazione alcuni di loro hanno riportato leggere escoriazioni. Napolitano è stato arrestato e condotto in carcere. L’arma recuperata, una pistola revolver calibro .38 Special con matricola abrasa e sei proiettili, è ora sotto esame balistico.

Il giovane ha precedenti con la giustizia: nel febbraio 2024 era stato denunciato per atti persecutori nei confronti di un sedicenne conosciuto online, bersagliato con insulti e minacce via social e telefono.

Ma l’arresto di Napolitano è solo uno dei tanti episodi che hanno segnato la notte napoletana dopo la vittoria contro il Maradona. I carabinieri segnalano una decina di rapine, numerose aggressioni e tre persone accoltellate:

Un 47enne di Cercola è stato derubato dello scooter e ferito con il calcio di una pistola in via Sambuco.

Un 28enne di Caserta è stato accoltellato allo zigomo da sconosciuti.

Un cittadino belga di 27 anni è stato ferito con un’arma da taglio in via Poerio: la prognosi è di 10 giorni.

Infine, altri due giovani di 17 e 18 anni sono stati fermati in piazza del Gesù mentre cercavano di accendere un grosso petardo artigianale. Nella loro perquisizione sono stati trovati sei petardi tipo Kobra. Anche per loro la serata è terminata in commissariato.