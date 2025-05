Incidente sul lavoro a Scafati: disposta l’autopsia sul corpo di Salvatore Fiorillo, due indagati per omicidio colposo

È stato disposto l’incarico per l’autopsia sul corpo di Salvatore Fiorillo, il muratore 61enne di Napoli deceduto in un tragico incidente sul lavoro a Scafati, in via Don Angelo Pagano, durante lavori di ristrutturazione.

L’esame autoptico sarà fondamentale per chiarire le cause della morte e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. I risultati completi sono attesi entro circa novanta giorni, mentre proseguono le indagini condotte dalla Procura di Nocera Inferiore.

Nel fascicolo d’inchiesta figurano al momento due indagati per omicidio colposo: il titolare dell’impresa per cui lavorava Fiorillo e il committente dei lavori. L’iscrizione è un atto dovuto, a loro tutela, che consentirà la nomina di consulenti tecnici e la partecipazione agli accertamenti irripetibili, come riporta “Il Mattino“.

Secondo le prime verifiche effettuate dai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, Fiorillo lavorava in nero. A seguito dell’incidente, il cantiere è stato posto sotto sequestro, dopo un sopralluogo eseguito dai tecnici del servizio Spsal dell’ASL Salerno, incaricati di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Procura sta valutando la nomina di un perito tecnico per analizzare l’intero processo progettuale e operativo dell’intervento edilizio, fino al momento del crollo. L’esito dell’autopsia sarà determinante per stabilire eventuali responsabilità in merito alla morte del lavoratore.