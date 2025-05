Morta nella vasca da bagno a Fisciano: sette tagli e molti interrogativi

È stata trovata priva di vita all’interno della vasca da bagno, immersa in un lago di sangue e con un coltello accanto. Per Gioia Del Regno, 55 anni, residente nella frazione Soccorso di Fisciano, non c’è stato nulla da fare: i soccorsi sono arrivati troppo tardi.

Il corpo è stato scoperto nel tardo pomeriggio di giovedì. A dare l’allarme è stato il titolare dell’esercizio commerciale di Mercato San Severino dove la donna lavorava. Preoccupato per l’assenza di Gioia, sempre puntuale e affidabile, si è recato presso la sua abitazione insieme a un collega. È stato lui ad entrare nell’appartamento e fare la drammatica scoperta.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso. Il medico legale e il magistrato di turno sono stati chiamati per un primo esame esterno del corpo, da cui sono emerse sette-otto ferite, ma non è stato possibile determinare con certezza come siano state inflitte. Le autorità, quindi, non escludono nessuna ipotesi: né suicidio, né omicidio.

Secondo alcune testimonianze, Gioia soffriva di depressione, e il ritrovamento del coltello vicino al corpo farebbe pensare a un gesto estremo. Tuttavia, sorgono dubbi: perché, se si fosse trattato di suicidio, avrebbe scelto di colpirsi più volte invece di ferirsi ai polsi, come accade più comunemente in questi casi? O forse la sua sofferenza psicologica era tale da spingerla verso un gesto inconsueto e disperato?

Il medico legale, proprio a causa di queste incertezze, ha scelto di non pronunciarsi e di procedere con ulteriori accertamenti. L’autopsia, prevista per l’inizio della prossima settimana, potrebbe fare chiarezza sulle cause della morte. Nel frattempo, i carabinieri, insieme ai militari della sezione investigativa scientifica del comando provinciale di Salerno, proseguono le indagini nel massimo riserbo, come riportato da “Il Mattino“.

La comunità è sotto shock. Se non fosse stato per la prontezza dei colleghi di Gioia, forse la tragedia sarebbe stata scoperta molto più tardi. La donna, separata dal marito, lascia una figlia di appena dieci anni, che al momento del fatto si trovava con il padre.

Un dramma che ha scosso profondamente sia Fisciano che Mercato San Severino, dove Gioia era conosciuta e stimata. Ora si attende l’esito degli esami autoptici e lo sviluppo delle indagini per dare un volto, se ce n’è uno, al dolore che ha colpito così duramente chi le voleva bene.