Napoli, notte di festa tra feriti, rapine e vandalismi: 39 i refertati, accoltellato un turista belga

Dopo una notte di festeggiamenti, Napoli si ritrova a fare i conti con danni, violenze e numerosi feriti. Secondo l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, sono 39 le persone che si sono fatte refertare presso gli ospedali Vecchio Pellegrini e San Paolo, molti dei quali per ustioni causate da fuochi d’artificio o per ferite riportate in risse.

Tra i casi più gravi, quello di un cittadino belga di 27 anni, accoltellato alla gamba da due sconosciuti in scooter in via Poerio. L’aggressione, apparentemente immotivata, gli ha causato una ferita alla coscia sinistra, per la quale è stato dimesso con dieci giorni di prognosi.

Il bilancio, relativo a soli due ospedali, è parziale. “Per confronto, a Capodanno i feriti furono trentasei”, ha ricordato Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione.

Gravi danni anche al patrimonio pubblico: in piazza Trieste e Trento la storica Fontana del Carciofo è stata presa d’assalto dai tifosi, che hanno divelto la ringhiera di protezione, nonostante le reti installate dal Comune.

I carabinieri hanno avuto una notte di intenso lavoro. Il loro bilancio: dieci rapine, sette aggressioni, tre feriti, un’arma sequestrata. Tra i numerosi episodi: fuori dallo stadio Maradona, prima del match, sono state lanciate bottiglie contro i mezzi delle forze dell’ordine, danneggiando un’auto del 14° Battaglione Calabria. Nessun ferito.

A Poggioreale, un 47enne è stato rapinato dello scooter sotto la minaccia di una pistola, con un colpo alla testa. È stato soccorso e dimesso dall’ospedale Villa Betania.

A Casalnuovo, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri hanno arrestato per evasione un 25enne che, travisato, cercava di nascondersi tra la folla in festa.

Infine, nel centro di Napoli, intorno alle 2:30, un 28enne di Caserta è stato ferito al volto con un coltello dopo una lite con uno sconosciuto. A piazza Nazionale, i militari hanno trovato auto abbandonate e modificate per i festeggiamenti: in una di queste c’era una pistola scacciacani calibro 38.