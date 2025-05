Pompei: due anziani travolti sulle strisce in piazza: conducente in fuga

Due anziani sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali nella centralissima piazza Bartolo Longo a Pompei, intorno alle 19:45 di venerdì 23 maggio, in un orario di grande affluenza. L’automobilista, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito immediatamente, facendo perdere le proprie tracce.

Le vittime, un uomo e una donna, hanno ricevuto i primi soccorsi da alcuni passanti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I sanitari, giunti poco dopo, hanno valutato le condizioni dei due anziani per decidere se fosse necessario il ricovero, come riporta “Made in Pompei“.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per individuare il conducente responsabile. Testimoni hanno fornito descrizioni utili del veicolo coinvolto, mentre le telecamere di videosorveglianza recentemente installate in piazza potrebbero aver registrato l’incidente, rivelandosi preziose per le indagini.