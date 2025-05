Sarno intitola una scuola al Commissario Antonio Esposito: esempio di legalità e coraggio civile

Si è svolta ieri mattina a Sarno la cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo Statale “Sarno Episcopio” ad Antonio Esposito, Commissario Capo della Polizia di Stato assassinato dalle Brigate Rosse il 21 giugno 1978 a Genova. La cerimonia ha visto la partecipazione del Questore Giancarlo Conticchio, dei familiari del Commissario, del sindaco di Sarno Francesco Squillante, dei rappresentanti della magistratura e delle principali autorità civili, militari e religiose della provincia. Le autorità sono state accolte da due ali di alunni festanti, che hanno sventolato bandiere tricolori in segno di omaggio.

Il ricordo del Commissario Esposito

Antonio Esposito, nato a Sarno il 30 novembre 1942, era un funzionario con una lunga esperienza nella lotta al terrorismo. Dopo importanti inchieste a Torino contro le Brigate Rosse, fu trasferito a Genova, dove divenne bersaglio dell’organizzazione terroristica. Fu ucciso in un agguato mentre si recava al lavoro sul bus numero 15, pochi istanti dopo aver salutato la moglie, anche lei in servizio nella Polizia. Per il suo sacrificio gli furono conferiti la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria (1979) e, successivamente, il riconoscimento di Vittima del Terrorismo (2010). Ogni anno, Genova ne onora la memoria con una cerimonia nel luogo dell’attentato.

Gli interventi istituzionali

Nel suo discorso, il Questore Conticchio ha tracciato un intenso ritratto di Esposito, definendolo un autentico servitore dello Stato, esempio di legalità, senso del dovere e fedeltà alla democrazia. Ha ringraziato il Comune di Sarno per aver reso omaggio a uno dei suoi figli migliori e ha sottolineato come l’intitolazione della scuola non sia solo un gesto commemorativo, ma anche un atto educativo rivolto alle nuove generazioni, affinché possano riconoscere e imitare valori come l’integrità morale, il coraggio civile e il rispetto delle istituzioni.

Anche il sindaco Francesco Squillante ha evidenziato l’importanza dell’intitolazione come impegno collettivo a preservare e trasmettere il valore dell’esempio di Esposito. Rivolgendosi agli studenti, ha sottolineato come figure come quella del Commissario continuino a insegnare anche dopo la loro scomparsa, e ha espresso gratitudine verso la Polizia di Stato per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza e della legalità, nel solco dell’eredità lasciata da Antonio Esposito.