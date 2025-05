Tangenti a Sorrento, il sindaco Coppola si avvale della facoltà di non rispondere. Lo staffista confessa

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, arrestato in flagranza tre giorni fa per aver intascato una presunta tangente da 6.000 euro, ha accusato un lieve malore durante l’interrogatorio di convalida e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, arrestato in flagranza tre giorni fa per aver intascato una presunta tangente da 6.000 euro, ha accusato un lieve malore durante l’interrogatorio di convalida e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha però chiesto di poter essere ascoltato al più presto dai magistrati. Diversa la posizione del suo collaboratore, Francesco Di Maio, che ha ammesso i fatti, confermando che si trattava di una tangente e fornendo ulteriori dettagli utili agli inquirenti. Entrambi sono attualmente detenuti nel carcere di Poggioreale con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità.

L’interrogatorio si è svolto davanti al giudice Emanuela Cozzitorto del Tribunale di Torre Annunziata, che ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere, come richiesto dai pubblici ministeri Giuliano Schioppi e Matteo De Micheli, della Procura di Torre Annunziata guidata da Nunzio Fragliasso. Le indagini, avviate nel 2022, sono condotte dalla Guardia di Finanza dei gruppi di Torre Annunziata e Massa Lubrense, come riporta “Il Mattino“.

Il blitz è scattato martedì sera all’interno di un noto ristorante della Penisola Sorrentina. Coppola e Di Maio si trovavano lì insieme a un imprenditore beneficiario di un appalto per la mensa scolastica da 4,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza, che aveva piazzato microspie e una telecamera nascosta nella toilette, ha filmato Di Maio mentre contava il denaro. Le banconote, già fotocopiate dai militari per essere tracciabili, sono state usate come prova per procedere all’arresto immediato dei due.

Secondo gli inquirenti, la tangente scoperta rappresenta solo l’inizio di un’indagine più ampia su una rete di appalti e affidamenti sospetti. Oltre alla mensa scolastica, nel mirino ci sono anche i lavori di restyling dello stadio Italia, affidamenti diretti a un’associazione culturale, progetti per la promozione del Brand Sorrento, appalti per la comunicazione ambientale, le panchine smart, il rinnovamento del cinema teatro Tasso e dell’illuminazione pubblica di via Degli Aranci, nonché la riqualificazione dell’eliporto Le Tore e di un edificio accanto al centro anziani.

Ulteriori interrogatori sono previsti nei prossimi giorni, mentre le indagini proseguono per fare luce sull’intero sistema di gestione degli appalti pubblici nella città di Sorrento.