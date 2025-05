Tentata rapina finisce nel sangue a Torre del Greco: ladro gravemente ferito da una delle vittime

Un uomo – la cui identità non è ancora stata resa nota – è ora ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale del Mare di Napoli, in codice rosso e in pericolo di vita.

Ha cercato di rapinare una coppia in scooter, ma la situazione gli si è rivoltata contro. Un uomo – la cui identità non è ancora stata resa nota – è ora ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale del Mare di Napoli, in codice rosso e in pericolo di vita.

L’episodio si è verificato nella notte a Torre del Greco, in via Calastro. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe tentato di aggredire una coppia di fidanzati in sella a uno scooter per derubarli. Tuttavia, il giovane alla guida ha reagito, ingaggiando una colluttazione con l’aggressore e colpendolo con un coltello.

Ad avere la peggio è stato proprio il rapinatore, mentre le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti.