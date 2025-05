Angri. Furto d’auto in pieno centro: arrestati tre uomini, obbligo di dimora dopo la convalida

Hanno provato a rubare una Range Rover in pieno centro ad Angri, ma sono stati sorpresi in flagrante dai carabinieri e arrestati.

L'episodio risale a pochi giorni fa, quando i militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, in collaborazione con la stazione di Angri, hanno intercettato tre uomini mentre cercavano di forzare le portiere del veicolo.

I tre — due residenti nell’Agro nocerino sarnese e un terzo proveniente da un’altra provincia — sono stati fermati sul posto e condotti dinanzi al giudice del Tribunale di Nocera Inferiore per il rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per tutti la libertà con obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.

Il tentato furto si inserisce in un contesto di crescente allarme ad Angri, dove negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi di furti d’auto in pieno centro, in particolare nei pressi della villa comunale e lungo le strade con auto in sosta, come riporta “Il Mattino“.

Parallelamente, i carabinieri stanno conducendo indagini anche su un altro episodio preoccupante: l’incendio, avvenuto l’altra sera a Nocera Superiore, di una Mini Cooper parcheggiata in Viale Europa e completamente avvolta dalle fiamme. Le cause sono ancora in fase di accertamento