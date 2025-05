Grave incidente a Ravello: 21enne di Nocera in coma dopo lo schianto con lo scooter

Resta ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno un giovane di 21 anni di Nocera Inferiore, coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 maggio a Ravello.

Il ragazzo, cameriere in una nota struttura alberghiera della zona, stava rientrando a casa intorno alle 2:30 del mattino quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter in località Porta Donica, lungo la strada che porta alla frazione di San Cosma. Il mezzo si è schiantato contro un cassone metallico per la raccolta di materiali edili, posizionato a bordo strada vicino a un cantiere.

L’impatto è stato devastante. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane non indossava il casco al momento dell’incidente, riportando un grave trauma cranico con emorragia cerebrale. Dopo un primo ricovero all’ospedale di Castiglione, è stato trasferito in codice rosso al “Ruggi” di Salerno, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico per rimuovere un ematoma intracranico.

L’operazione è riuscita tecnicamente e, pur nella criticità del quadro clinico, dopo le prime 72 ore si sono registrati deboli segnali incoraggianti: la TAC avrebbe evidenziato un iniziale riassorbimento dell’ematoma. Il giovane però resta in coma e le sue condizioni permangono gravi.

Amici e colleghi, profondamente scossi, si sono stretti attorno alla famiglia, uniti nella speranza di un miglioramento e del risveglio del ragazzo.