Sarno. Dà fuoco agli uffici comunali per protesta: condannato a tre anni

Il 7 febbraio scorso, un uomo di 34 anni, R.A., si era recato al Comune di Sarno per chiedere un appuntamento con gli uffici dei Servizi sociali. Non era la prima volta: già nei giorni precedenti, secondo quanto emerso, non era riuscito a ottenere udienza. Frustrato dalla situazione, aveva perso il controllo, estraendo un accendino e del liquido infiammabile con cui ha incendiato alcuni faldoni custoditi in un armadietto.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo tutto il personale del piano a evacuare l’edificio per evitare rischi maggiori. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare l’incendio e mettere in sicurezza i locali, che sono rimasti chiusi per diversi giorni a causa dei danni e degli interventi di bonifica, come riportato da “Il Mattino“.

Le indagini della polizia, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze raccolte, hanno rapidamente portato all’identificazione di R.A., che è stato prima denunciato a piede libero e poi arrestato su richiesta della Procura di Nocera Inferiore. L’uomo, in possesso anche di un coltello da cucina con lama di 7,5 centimetri — mai usato e consegnato spontaneamente agli agenti — è stato accusato di incendio aggravato e porto abusivo d’arma.

Durante l’interrogatorio, il 34enne ha raccontato di vivere da tempo una situazione difficile, cercando più volte di ottenere ascolto dai Servizi sociali, senza successo. La sentenza di primo grado, emessa dal Gup del Tribunale di Nocera Inferiore con rito abbreviato, lo ha condannato a tre anni di reclusione.