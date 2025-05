Sorrento, appalti truccati: per il gip “sistema criminale consolidato”

Un “sistema fraudolento”, costruito su pratiche illecite e comportamenti spregiudicati. Così il giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata, Emanuela Cozzitorto, ha definito il meccanismo corruttivo che avrebbe visto coinvolti il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e il suo collaboratore Francesco Di Maio, per i quali è stato disposto il carcere.

Al centro dell’indagine, una tangente legata all’appalto triennale (2023-2026) per la refezione scolastica a ridotto impatto ambientale. A far emergere tutto è stato un imprenditore, inizialmente coinvolto nel sistema, che lo scorso 20 maggio ha consegnato – secondo gli inquirenti – parte della mazzetta ai due in un ristorante della Costiera. In difficoltà economica, ha deciso nei mesi precedenti di collaborare con la magistratura, rivelando il funzionamento del meccanismo corruttivo e il ruolo centrale del primo cittadino e del suo braccio destro.

Durante gli interrogatori, l’imprenditore ha raccontato: “Sapevo che senza pagare non avrei vinto la gara. Di Maio mi confermò che al sindaco servivano 50mila euro per aggiudicarmi la gestione dell’asilo nido Benzoni”. Secondo quanto riferito, le somme venivano consegnate con regolarità, in incontri organizzati nei ristoranti: il denaro veniva lasciato in bagno dentro una busta, prelevata poi da Di Maio.

In tre anni, le consegne sarebbero avvenute circa una decina di volte. In più occasioni, il sindaco avrebbe ricevuto personalmente parte del denaro. Quando i pagamenti si interruppero, sia per problemi finanziari dell’imprenditore sia per il timore di essere scoperto (dopo il sequestro di 15mila euro al sindaco), Coppola si sarebbe recato direttamente a casa sua, lamentandosi addirittura della percentuale che il suo collaboratore tratteneva: “Si prendeva il 30%”.

Il gip scrive: “Il sistema messo in atto da Coppola e Di Maio era espressione di modalità criminali collaudate, che delineano profili di estrema spregiudicatezza e abuso della funzione pubblica”. Grave anche l’atteggiamento del sindaco in merito alla qualità del servizio scolastico: l’imprenditore aveva lamentato i costi eccessivi per rispettare gli standard richiesti dal bando, ma sarebbe stato rassicurato da Coppola: “Puoi anche non rispettarli”. Una dichiarazione, secondo l’accusa, che dimostra il disinteresse verso la salute dei bambini destinatari dei pasti.

L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, mette in luce un grave episodio di corruzione nella pubblica amministrazione, con accuse pesanti nei confronti di chi avrebbe dovuto garantire legalità e tutela dell’interesse pubblico.