Contromano sull’A2 con una bambina a bordo: intervento provvidenziale dei carabinieri evita la tragedia

Momenti di grande paura sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto salernitano tra Polla e Atena Lucana, dove un’auto con a bordo tre donne e una bambina di sette anni ha percorso diversi chilometri contromano. Il pericolo di un grave incidente è stato evitato grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri.

I militari, accortisi della situazione, hanno raggiunto il veicolo e bloccato il traffico utilizzando lampeggianti e sirene per segnalare l’emergenza. Uno dei due carabinieri è sceso per fermare le auto in arrivo, mentre l’altro ha assistito la conducente, visibilmente confusa, nell’eseguire una manovra di inversione e mettere il mezzo in sicurezza.

Poco dopo è sopraggiunta una pattuglia della polizia stradale, che ha preso in carico la gestione della viabilità e avviato i controlli di rito. Alla donna alla guida è stata ritirata immediatamente la patente. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo un grande spavento per tutti gli occupanti e gli automobilisti coinvolti.