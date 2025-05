Da Sorrento a Pompei, pellegrinaggio giubilare nel segno della fede e della solidarietà: l’invito di Mons. Alfano

L’iniziativa si inserisce nel contesto del Giubileo e si svolgerà nel mese di maggio, accogliendo l’invito di Papa Francesco a mettersi in cammino per riscoprire il senso più autentico della fede e dell’incontro con l’altro.

Un pellegrinaggio speciale, che unisce fede, paesaggio e spiritualità, partirà da Sorrento e giungerà fino a Pompei, attraversando luoghi simbolici e panorami incantevoli della Campania. L’iniziativa si inserisce nel contesto del Giubileo e si svolgerà nel mese di maggio, accogliendo l’invito di Papa Francesco a mettersi in cammino per riscoprire il senso più autentico della fede e dell’incontro con l’altro.

Promosso da Monsignor Francesco Alfano, l’arcivescovo ha sottolineato come questo cammino rappresenti molto più di un semplice spostamento fisico: è un viaggio interiore, un percorso di conversione, consapevolezza e vicinanza ai più fragili, nella piena adesione al messaggio giubilare. “Cristo è la Porta che ci invita ad attraversare la soglia verso una vita nuova”, ha ricordato Mons. Alfano, proponendo la figura di Maria, in visita a Elisabetta, come simbolo di amore fraterno e accoglienza.

I pellegrini partiranno da Sorrento, passeranno per Castellammare di Stabia e proseguiranno verso Pompei, percorrendo sentieri immersi nella natura e affacciati sulla splendida Costiera Amalfitana. Lungo il tragitto sono previste soste di preghiera, momenti di riflessione personale e attività culturali legate alla tradizione religiosa e sociale del territorio.

Mons. Alfano ha esortato i partecipanti a prepararsi sia fisicamente che spiritualmente, accogliendo il cammino come un’opportunità di rinascita individuale e collettiva. Un appuntamento ormai atteso da molti, non solo per il suo valore religioso ma anche per il suo significato sociale e comunitario: occasione per rinsaldare legami familiari e amicizie, condividendo un’esperienza intensa di spiritualità e solidarietà.

“Svegliamo insieme l’aurora”, è l’appello finale del vescovo, che invita tutti a riscoprire l’unità nella fede e il senso profondo del cammino: un percorso che porta non solo a Pompei, ma verso un rinnovato impegno umano e cristiano.