Scafati, approvato il rendiconto e focus su sicurezza e viabilità

Il Consiglio comunale di Scafati ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, il rendiconto della gestione per l’esercizio 2024. Un documento fondamentale per valutare la corretta amministrazione delle risorse pubbliche e lo stato di salute finanziaria dell’Ente. A darne notizia è stato il sindaco Pasquale Aliberti, che ha illustrato i principali provvedimenti discussi e votati.

«Il rendiconto approvato – ha spiegato il primo cittadino – è positivo e in miglioramento rispetto al 2023, a dimostrazione della nostra attenzione verso i conti pubblici». Il bilancio certifica che il Comune ha rispettato le previsioni di entrata e spesa, evitando disavanzi e confermando un uso responsabile delle risorse a disposizione.

Tra i punti approvati, anche una mozione sulla sicurezza in via Niglio, su cui il sindaco ha espresso pieno sostegno: «Abbiamo votato a favore perché è in linea con le nostre priorità in tema di sicurezza urbana».

Un altro importante risultato riguarda la tutela ambientale e della salute pubblica. Il Consiglio ha approvato il nuovo Regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, con l’obiettivo di regolamentare la diffusione delle antenne e minimizzare i rischi per la popolazione.

In tema di mobilità e infrastrutture, è stato ratificato il Protocollo d’intesa tra il Comune ed EAV per la soppressione dei passaggi a livello presenti sul territorio cittadino. Un intervento che punta a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico urbano.

Inoltre, il sindaco ha annunciato di aver ottenuto la convocazione di un tavolo tecnico con RFI, il Provveditorato interregionale per Campania, Molise, Puglia e Basilicata e il Comune di Angri, con l’obiettivo di analizzare nel dettaglio il sistema viabilistico tra Angri e Scafati. Al centro del confronto ci sarà lo studio di fattibilità per l’adeguamento della piattaforma stradale collegata alle opere sostitutive realizzate da RFI per eliminare i passaggi a livello, in particolare il cavalcavia al km 294+133 della linea ferroviaria Napoli–Potenza.