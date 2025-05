Blitz dei Carabinieri a Baronissi e Mercato San Severino: quattro denunce, droga sequestrata e raffica di sanzioni

Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, che nei giorni scorsi hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Baronissi e Mercato San Severino.

L’iniziativa, parte di un più ampio piano di prevenzione e contrasto alla criminalità, ha visto impegnate diverse pattuglie delle Stazioni locali, supportate dalle unità Radiomobile e Operativa del NORM.

L’attività ha avuto come obiettivo principale la repressione dei reati contro il patrimonio – in particolare i furti in abitazioni e attività commerciali – ma ha incluso anche una serrata vigilanza sul rispetto del Codice della Strada.

Quattro denunce e sequestri

Nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato quattro persone all’Autorità Giudiziaria: tre per guida reiterata senza patente e una per evasione dagli arresti domiciliari. Inoltre, sono stati controllati 63 veicoli e identificate 95 persone.

Raffica di sanzioni: auto sequestrate e multe per irregolarità

Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto delle norme di circolazione stradale: 16 sanzioni sono state elevate per diverse infrazioni. Quattro veicoli sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo: in due casi per mancanza di assicurazione obbligatoria, negli altri per assenza di revisione periodica.

Lotta allo spaccio e al consumo di droga

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno sequestrato quantitativi di hashish e cocaina, mentre due persone sono state segnalate alla Prefettura di Salerno in quanto assuntori di sostanze stupefacenti, per i relativi provvedimenti amministrativi.

Il servizio, spiegano fonti investigative, si inserisce in un quadro di intensificazione della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, volto a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa.