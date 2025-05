Martina Carbonaro, l’ultimo video con l’ex Alessio Tucci: le immagini che lo incastrano

Afragola, 28 maggio 2025 – Un video, gli ultimi momenti, le prove che incastrano Alessio Tucci. Le immagini mostrate in esclusiva dal Tg1 raccontano gli ultimi istanti di vita di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa lo scorso 26 maggio ad Afragola. Accanto a lei, il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, che ha poi confessato l’omicidio.

Le riprese, catturate in corso Garibaldi, non lontano da una nota yogurteria frequentata da Martina e dalle sue amiche, mostrano la giovane in maglietta nera e jeans mentre passeggia con un’amica. Poco dietro, vestito con una t-shirt bianca, si vede Tucci, visibilmente agitato, mentre si porta più volte le mani al volto. Poco dopo è seduto su una panchina. Martina si avvicina e gli porge un vasetto di yogurt. Sarà uno degli ultimi gesti della ragazza.

Pochi minuti più tardi, i due si allontanano verso la zona dell’ex campo sportivo “Moccia”. Lì, secondo quanto ricostruito, si consuma la tragedia. Tucci, messo davanti alle immagini durante l’interrogatorio, ha ceduto: ha ammesso di aver ucciso Martina, che aveva deciso di lasciarlo.

“Ha finto con tutti, anche con noi”

A parlare, durante la fiaccolata organizzata ieri ad Afragola per ricordare la giovane, è stata la madre di Martina, Enza: «Lui era a casa mia. I carabinieri sono venuti a prenderlo lì. Partecipava alle ricerche, sembrava tranquillo, come se fosse una passeggiata. Non ha versato una lacrima. Ha indossato una maschera per giorni, che ha tolto solo davanti alle prove».

Enza ha anche raccontato un episodio emerso casualmente: «Una sera, a cena da amici, ho sentito Martina raccontare di uno schiaffo ricevuto da lui. Era molto geloso, anche delle sue amiche». Un particolare inquietante che si somma alle parole della madre di Tucci, riferite dalla donna: «Mi disse di stare attenta a mia figlia. Non capii subito cosa intendesse. Ora mi chiedo se sapessero che qualcosa in lui non andava».

“Dio perdona, io no”

Non c’è spazio per la clemenza nelle parole della madre di Martina: «Io non perdono. Dio forse perdona, ma io no. Lo odio. Nessuno mi restituirà mia figlia. E lui, ancora oggi, credo non si renda davvero conto di ciò che ha fatto».

La comunità di Afragola si è stretta attorno alla famiglia Carbonaro con una fiaccolata silenziosa, tra dolore e rabbia, chiedendo una sola cosa: verità e giustizia per Martina.