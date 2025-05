Castellammare di Stabia. Arrivano tre nuovi agenti della Municipale: più sicurezza e servizi per l’estate

Il potenziamento del personale non riguarda solo la sicurezza urbana: sono state confermate due maestre a tempo determinato per la scuola dell'infanzia “Carducci” e inseriti in organico anche due nuovi impiegati amministrativi per supportare gli uffici comunali.

A partire da giugno, tre nuovi agenti entreranno in servizio nella Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, rafforzando le attività di controllo, prevenzione e presidio sul territorio, in particolare in vista della stagione estiva.

“Il nostro impegno per la sicurezza è concreto e costante. Con questi nuovi ingressi miglioriamo la presenza della Polizia Municipale sul territorio, a tutela dei cittadini e del decoro urbano”, ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza, che nella mattinata di venerdì 30 maggio ha accolto i tre agenti insieme al vicesindaco con delega al personale, Giuseppe Di Capua, e al comandante della Polizia Municipale, Francesco Del Gaudio.

“Stiamo investendo nel capitale umano – ha aggiunto il vicesindaco Di Capua – e con queste assunzioni esauriamo l’attuale graduatoria. In attesa di nuovi concorsi, rafforziamo il personale in servizio, migliorando la capacità operativa dell’Ente. Oltre ai tre agenti, inseriamo due impiegati amministrativi e due maestre per rispondere alle esigenze della comunità”.

Il piano di rafforzamento della sicurezza urbana prosegue anche sul fronte tecnologico: ad aprile sono entrate in funzione 100 nuove videocamere di sorveglianza nei punti strategici della città, inaugurate alla presenza del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e di altri alti rappresentanti delle forze dell’ordine. I lavori per l’installazione di ulteriori dispositivi di videosorveglianza sono tuttora in corso.

Fino alla fine di giugno resta inoltre attiva la “zona rossa” nei weekend, disposta dalla Prefettura per intensificare i controlli nelle aree della movida.

In previsione dell’estate, l’amministrazione punta infine a prolungare la presenza della Polizia Municipale fino a tarda notte nei fine settimana, replicando l’esperienza positiva dell’anno scorso, per garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti.