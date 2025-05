È morto Francesco Mallardo, storico boss del clan omonimo e vertice dell’Alleanza di Secondigliano

È morto questa mattina Francesco Mallardo, noto come “Ciccio ‘e Carlantonio”, storico capo dell’omonimo clan camorristico di Giugliano in Campania e figura di primo piano dell’Alleanza di Secondigliano, insieme ai clan Continie Licciardi. Aveva compiuto 74 anni ad aprile ed era detenuto con una condanna a 30 anni di carcere. Per motivi di salute, era stato trasferito nei giorni scorsi in una clinica riabilitativa in Emilia-Romagna, dove è deceduto.

Mallardo è stato tra i fondatori del clan che porta il suo nome, nato tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, insieme al fratello Giuseppe e al cugino Feliciano. La sua ascesa criminale fu motivata dalla vendetta per l’omicidio del padre, Domenico “Mimì ‘e Carlantonio”, ucciso nel 1967 su ordine del boss rivale Alfredo Maisto.

Mallardo prese parte anche alla Nuova Famiglia, creata per contrastare la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, e divenne poi uno dei tre leader dell’Alleanza di Secondigliano. Arrestato nel 2003 dopo una lunga latitanza, era stato condannato all’ergastolo. Anche in carcere avrebbe continuato a mantenere il controllo sul clan, sfruttando permessi medici per incontrare affiliati e coordinare le attività criminali.

Come riportato da NapoliToday, la sua morte chiude un capitolo storico nella mappa della camorra napoletana.