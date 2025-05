Femminicidio di Martina, parla il padre dell’assassino: “Un bravo ragazzo, era solo innamorato”

«Chiedo scusa a tutti, non ce lo saremmo mai aspettati. Siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, e Martina era come una figlia per me e mia moglie. Chiedo scusa al mondo intero». Così Domenico Tucci, padre di Alessio, il 19enne che ha ucciso a colpi di pietra l’ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, risponde ai giornalisti nella città di Afragola, ancora sconvolta dalla tragedia.

Tucci prova a spiegare il gesto del figlio: «Alessio voleva sapere chi fosse il nuovo ragazzo di Martina. Non era ossessionato, era innamorato. Stavano crescendo insieme. Quando ha visto che parlava con un altro, ha perso il controllo».

I cronisti gli ricordano che sua moglie aveva messo in guardia la madre di Martina. «Sì, è vero – conferma – le disse di stare attenta perché aveva saputo che frequentava più di un ragazzo».

Intanto i genitori di Martina cercano di ricostruire ciò che è accaduto, aggrappandosi ai ricordi, ora carichi di nuovi significati. «Alessio – racconta Marcello Carbonaro, il padre – ha partecipato alle ricerche. È salito in auto con me. Avevo accanto l’assassino di mia figlia e non lo sapevo. Quando lo chiamai, mi rispose: “Ha fatto la sua strada e io la mia”. Poi disse che stava per farsi una doccia. Dopo l’omicidio è tornato a casa, si è lavato, ha mangiato ed è uscito come se nulla fosse».

Anche Enza Cossentino, la madre di Martina, non riesce a darsi pace. Ieri ha chiesto l’ergastolo per Alessio Tucci: «Chi le ha fatto del male, pagherà», ha detto. «Si è fatto una doccia, si è tolto i panni sporchi del delitto. E quei vestiti non si sa dove siano finiti».

«Veniva a cercarla con noi – aggiunge – e ora sto metabolizzando che l’arresto è avvenuto a casa mia. Non ho più mia figlia e non so da dove mi arrivi questa forza, forse dai miei angeli: mia madre, mio padre e ora anche lei».

Col tempo, dettagli prima trascurati assumono nuove ombre. «Tre settimane fa – racconta Enza – ho saputo che Alessio le aveva dato uno schiaffo. Quel giorno avevamo ospiti a cena e non ne parlammo. Poi, in camera, Martina mi disse di aver sopportato troppo, anche uno schiaffo, e che aveva sbagliato ad accettare certe cose. Mi ha sempre parlato bene di lui, ma oggi temo che sia successo di più e che abbia scelto di tacere».

Le torna in mente anche un colloquio con la madre di Alessio: «Mi disse di stare attenta ai social, che qualcuno avrebbe potuto violentare o uccidere. Non era una minaccia, ma oggi penso che forse aveva capito qualcosa e non me l’ha voluto dire. Alla fine, dovevo stare attenta a suo figlio».

Nel frattempo, le indagini proseguono. Domani, nel carcere di Poggioreale a Napoli, si terrà l’udienza di convalida del fermo per Alessio Tucci, accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Il giovane è assistito dall’avvocato Mario Mangazzo. La Procura di Napoli Nord ha inoltre fissato per il 3 giugno il conferimento dell’incarico per l’autopsia, che dovrebbe essere eseguita lo stesso giorno. La famiglia di Martina è assistita dall’avvocato Sergio Pisani.