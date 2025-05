Salerno diventa “Comune amico delle tartarughe marine”: approvato il protocollo LIFE TURTLENEST

Il Comune di Salerno ha approvato l’adesione al protocollo d’intesa promosso da Legambiente Nazionale nell’ambito del progetto europeo LIFE TURTLENEST, cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma LIFE. L’iniziativa coinvolge Italia, Francia e Spagna con l’obiettivo di proteggere le nuove aree di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta lungo circa 8.000 chilometri di coste nel Mediterraneo occidentale.

Il progetto nasce in risposta all’ampliamento degli habitat di nidificazione della specie, un fenomeno legato all’aumento delle temperature marine causato dai cambiamenti climatici. Per affrontare questa sfida, LIFE TURTLENEST prevede l’adozione di misure locali di conservazione, in particolare durante i mesi estivi, periodo in cui nidificazione e stagione balneare coincidono.

Con l’approvazione del protocollo quinquennale “Comuni amici delle tartarughe marine”, Salerno si impegna a sostenere attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e collaborazione nella gestione del litorale, senza oneri economici per l’Ente. In cambio, la città riceverà una bandiera simbolica e il riconoscimento ufficiale come “Comune amico delle tartarughe marine”.