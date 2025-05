Angri al via il “Festival della Cultura” un evento lungo un anno

La Pro Loco Angri è lieta di annunciare il Festival della Cultura, un’iniziativa unica che, nell’arco di dodici mesi, trasformerà la città in un punto di riferimento per l’arte, la letteratura, la musica e le tradizioni locali. Un progetto ambizioso che vuole esaltare l’identità culturale del territorio, mettendo in dialogo artisti, scrittori, musicisti e cittadini attraverso un fitto programma di eventi, incontri, mostre e spettacoli. Il progetto gode del patrocinio dell’ assessorato alla cultura del Comune di Angri ed è organizzato con la collaborazione dei giovani del Servizio Civile Universale. L’obiettivo del Festival della Cultura è quello di promuovere la cultura come strumento di crescita collettiva, favorendo occasioni di confronto e arricchimento. Ogni evento sarà concepito per coinvolgere un pubblico eterogeneo, con appuntamenti che spaziano dalla narrativa contemporanea alla riscoperta di antiche tradizioni, dal teatro alla scienza, dalla musica d’autore alla divulgazione artistica.

I primi eventi in programma

5 GIUGNO – Presentazione del libro di Eliodoro Iovino – “Diario di un soldato: dal naufragio alla prigionia”

Il primo appuntamento del Festival è dedicato alla letteratura. Il 5 giugno, alle ore 18:30, presso la Casa del Cittadino, si terrà la presentazione del libro, edito dal Centro Iniziative Culturali “Diario di un soldato: dal naufragio alla prigionia” di Eliodoro Iovino. L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali di Aldo Severino, presidente della Pro Loco Angri, e di Mariagiovanna Falcone, assessore alla cultura del comune di Angri. A seguire, il prof. Luigi Montella e il prof. Gianni Vitolo offriranno un approfondimento sul testo e sulle tematiche affrontate dall’autore. A moderare l’incontro sarà la giornalista Maria Paola Iovino, che guiderà la discussione e stimolerà il dibattito con il pubblico. Un’occasione per riflettere sulla storia, sulla memoria e sulle esperienze vissute, attraverso la narrazione di un uomo che ha attraversato momenti cruciali della nostra epoca.

8 GIUGNO – La Luna e le stelle sopra Angri – Evento alla scoperta della galassia – Laboratori per bambini

L’8 giugno, la città sarà teatro di un’esperienza suggestiva che unisce scienza, poesia e meraviglia. La Luna e le Stelle sopra Angri è un evento che richiama l’attenzione sul fascino dell’universo, spingendo i partecipanti a esplorare il cielo notturno e lasciarsi affascinare dalla sua vastità. Grazie alla collaborazione con il Centro Astronomico Neil Armstrong di Salerno e dell’Unione Astrofili Italiani saranno posizionati telescopi professionali sulla Torre del Castello Doria, permettendo a tutti di osservare da vicino pianeti, stelle e fenomeni celesti. Il pubblico avrà l’opportunità di vivere un momento immersivo, arricchito da spiegazioni scientifiche e racconti che intrecciano la conoscenza dell’universo con l’immaginario collettivo.

Inoltre, per coinvolgere i più giovani, sono in programma il 7 giugno, laboratori didattici per bambini e ragazzi, con tema “Esploriamo l’universo”, in cui i partecipanti saranno avvicinati alla scoperta dei misteri dello spazio. Attraverso attività interattive e dimostrazioni pratiche, i più piccoli potranno imparare nozioni di astronomia e scoprire i segreti del cielo in un contesto stimolante e divertente. Un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza del cosmo e per condividere un’esperienza che va oltre la semplice osservazione astronomica.

Per la “Festa della Musica edizione 2025”, tre Masterclass, con musicisti e artisti affermati.

13 GIUGNO – Presentazione del libro di Iacentino Di Crescenzo “Volevo essere Peppino di Capri”

Questo libro è il racconto autentico e appassionato di un viaggio artistico e umano, intrecciato indissolubilmente con la musica di un grande Maestro: Peppino di Capri. L’autore, cantante musicista, ripercorre trent’anni di carriera in cui la voce, il talento e l’amore per la melodia napoletana lo hanno portato a riconosciuto come l’erede vocale di Peppino. Un viaggio musicale attraverso la carriera di Peppino di Capri, con brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Durante la serata sarà presentato il nuovo cd dell’artista dal titolo “Auguri”

19 GIUGNO – “Da Murolo a De Marino” 40 anni da Chansonnier, con il Maestro Espedito De Marino.

Un incontro emozionante con uno dei maggiori performer e maestri della chitarra. Accompagnatore di Roberto Murolo, con lui ha viaggiato nel mondo della canzone classica napoletana. Negli ultimi tempi è in tour con Katia Ricciarelli. Docente e musicista affermato, la sera si svilupperà con aneddoti e musica dal vivo, una masterclass, una vera e propria lezione sulla musica.

23 GIUGNO – “Nu cunt cantat” di e con Gianluigi Esposito, incontro cantato e parlato per avvicinare i giovani alla canzone napoletana.

Nu cunto cantato… è un dialogo tra il pubblico e il musicista Gianluigi Esposito. Il tema è la canzone napoletana e il suo futuro. Una raccolta di pensieri e idee che nel giro di qualche anno si tramuteranno in una proposta concreta alle istituzioni per salvare la nostra canzone.

La Mostra delle foto dei ricordi.

20 GIUGNO – 1° LUGLIO “C’era una volta Angri”

La mostra “Cera una volta Angri” è giunta alla seconda edizione, un viaggio nostalgico attraverso il passato, che racconta con immagini e storie la vita di famiglie, di persone e personaggi angresi di un tempo. Un’occasione per immergersi nella memoria e scoprire frammenti di un’epoca passata. La novità di quest’anno sarà un cineforum dedicato che offrirà una retrospettiva unica attraverso i filmati registrati negli ultimi 40 anni ad Angri che verranno estratti dall’enorme patrimonio video di Teleangri1. Un viaggio emozionante nel tempo, che permetterà di rivivere momenti salienti, ricordi collettivi e storie dimenticate, per riscoprire la nostra identità e il nostro patrimonio culturale.

Gli eventi si terranno nei locali della sede della Pro Loco Angri e nella pertinenza che si affaccia nei Giardini di Villa Doria.

UN ANNO DI CULTURA, EMOZIONI E INCONTRI

Il Festival della Cultura continuerà a offrire un ampio ventaglio di iniziative, suddivise in diversi ambiti:

Letteratura – Presentazioni di libri, incontri con autori e laboratori di scrittura.

Teatro e spettacoli – Performance dal vivo, recital e rappresentazioni teatrali capaci di emozionare il pubblico.

Musica – Concerti, esibizioni e masterclass con artisti di rilievo.

Storia e tradizioni – Conferenze, mostre e approfondimenti su temi di interesse storico e culturale.

Il programma del Festival sarà aggiornato periodicamente con nuove date e nuovi appuntamenti, per offrire alla comunità un’esperienza culturale sempre viva e stimolante.

La città di Angri si prepara a vivere un anno indimenticabile, in cui la cultura sarà protagonista assoluta. Un invito rivolto a tutti i cittadini, alle famiglie, ai giovani e agli appassionati, perché ognuno possa lasciarsi ispirare e coinvolgere in questo viaggio attraverso le molteplici espressioni della creatività e del sapere. Tutti gli eventi sono gratuiti.

