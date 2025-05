Insulti e odio social contro i genitori di Martina Carbonaro: scatta la denuncia

I genitori di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato Alessio Tucci, hanno deciso di denunciare chi in queste ore li sta bersagliando con insulti e accuse sui social. Accompagnato dall’avvocato Sergio Pisani, il padre Marcello Carbonaro si è recato dai carabinieri per presentare una querela per diffamazione. Nel mirino della denuncia c’è in particolare un utente di TikTok, ritenuto responsabile di una serie di contenuti pieni di odio e falsità.

Proprio da quell’account è stato pubblicato un video in cui l’uomo accusa i genitori della vittima di essere i veri responsabili della morte della figlia, usando frasi come: «La verità è che l’hanno ammazzata i genitori, ignoranti», arrivando addirittura a sostenere che «in Italia gli ignoranti non dovrebbero fare figli» e che «andrebbero sterilizzati».

Il video ha suscitato indignazione anche per i toni fortemente razzisti: «Siete dei terroni… delle bestie… i cani sono meglio di voi», afferma l’uomo rivolgendosi direttamente ai genitori di Martina.

Nel frattempo, gli studenti della scuola frequentata da Martina a Casoria hanno organizzato un flash mob davanti all’ingresso dell’istituto. Tra gli interventi, numerosi messaggi di solidarietà e condanna della violenza, soprattutto contro il patriarcato e la cultura del possesso.

«Oggi ci siamo alzate per dire basta!», ha gridato una studentessa, seguita da un’altra che ha esortato: «Sorelle, gridate per voi stesse e per tutte le sorelle uccise». Durante la manifestazione è stato anche letto un tema scritto da un compagno di scuola, che in un passaggio dice: «Credici quando diciamo che non siamo tutti uguali. Ci sono ragazzi che credono nell’amore. Quello vero».