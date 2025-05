Nocera Inferiore, via libera al progetto esecutivo per 42 nuovi alloggi a Montevescovado

L’intervento riguarda i fabbricati C e D, corrispondenti al primo lotto del piano, e prevede la costruzione di 42 unità abitative per un importo stimato di oltre 9 milioni di euro.

È stato ufficialmente approvato, nell’ambito della Conferenza di Servizi, il progetto esecutivo per la realizzazione dei nuovi alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) a Nocera Inferiore, nel quartiere Montevescovado. L’intervento riguarda i fabbricati C e D, corrispondenti al primo lotto del piano, e prevede la costruzione di 42 unità abitative per un importo stimato di oltre 9 milioni di euro (9.167.245,34 €).

L’approvazione è avvenuta nel rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e pareri espressi dagli enti coinvolti. Ora si attende soltanto l’indizione della gara pubblica per l’affidamento dei lavori.

«Con questa determinazione si compie un passo fondamentale – ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio –. Il progetto esecutivo autorizza l’avvio delle opere e rappresenta una svolta concreta per il quartiere Montevescovado. A ciò si aggiungono i 32 alloggi già in costruzione in via San Prisco grazie ai fondi PNRR e i finanziamenti PRIUS della Regione Campania, destinati alla rigenerazione urbana e alla definitiva eliminazione dei prefabbricati. Dopo anni di impegno, iniziamo a vedere i frutti della nostra visione per la città», ha concluso il primo cittadino.