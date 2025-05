“Pompei Sostenibile”: il sito archeologico diventa laboratorio di educazione ambientale e modello per la finanza green

L’iniziativa non si limita alla valorizzazione del patrimonio storico, ma dimostra come investire nella cultura possa generare benefici economici, sociali e ambientali, in linea con i principi della finanza sostenibile.

Il 22 maggio 2025 la FAO e il Parco Archeologico di Pompei hanno inaugurato “Pompei Sostenibile”, un progetto educativo all’avanguardia che trasforma uno dei siti archeologici più famosi al mondo in un laboratorio a cielo aperto sulla sostenibilità. L’iniziativa non si limita alla valorizzazione del patrimonio storico, ma dimostra come investire nella cultura possa generare benefici economici, sociali e ambientali, in linea con i principi della finanza sostenibile.

Sostenibilità antica, tecnologia moderna

Il percorso si articola in 14 tappe tra le aree più significative del sito, come la Casa del Frutteto, la Casa delle Nozze d’Argento e le Terme Centrali. Ciascun luogo racconta pratiche sostenibili adottate dagli antichi pompeiani: raccolta dell’acqua piovana, orticoltura urbana, uso intelligente dell’energia. Un’eredità sorprendentemente attuale, che offre spunti concreti per affrontare sfide come la gestione delle risorse naturali e il cambiamento climatico.

Per rendere l’esperienza più coinvolgente, è stata lanciata l’app “MyPompeii”, disponibile in più lingue e ricca di contenuti interattivi, audioguide e approfondimenti. Totem e pannelli informativi con QR code accompagnano i visitatori lungo il percorso, rendendo la visita accessibile e formativa per un pubblico eterogeneo.

Cultura partecipata e impatto sociale

Uno degli elementi più innovativi del progetto è il coinvolgimento diretto della comunità locale. L’iniziativa “Il Sogno di Volare” — un laboratorio teatrale che coinvolge i giovani del territorio in spettacoli messi in scena al Grande Teatro di Pompei — rappresenta un esempio di “infrastruttura leggera”, capace di generare valore attraverso capitale umano e sociale, senza grandi investimenti materiali.

Queste attività attivano microeconomie legate a turismo, artigianato e servizi, e possono essere valutate con indicatori come la partecipazione giovanile, la continuità formativa e la nascita di nuove reti locali. È un approccio che arricchisce la fruizione del patrimonio trasformandola in esperienza condivisa.

Un modello per il futuro

“Pompei Sostenibile” si propone come caso pilota per ampliare l’ambito della finanza green oltre i settori tradizionali — come energia o mobilità — includendo cultura e turismo. In un’Europa che punta a una transizione ecologica integrata anche sul piano sociale e identitario, il patrimonio culturale può diventare un potente strumento di cambiamento.

Il progetto unisce educazione ambientale, digitalizzazione e coinvolgimento territoriale in linea con l’Agenda 2030, toccando obiettivi come l’istruzione di qualità (SDG 4), città sostenibili (SDG 11) e consumo responsabile (SDG 12). Tuttavia, per diventare pienamente parte della finanza sostenibile, saranno necessari strumenti strutturati: governance trasparente, metriche d’impatto, sistemi di monitoraggio e meccanismi di investimento replicabili.

Verso una finanza culturale ibrida

Guardando ad altre esperienze europee, come la rigenerazione verde dei Sassi di Matera o la gestione circolare del sito UNESCO di Alberobello, emerge chiaramente che l’impatto reale deriva dalla capacità di trasformare contenuti culturali in driver economici duraturi.

La sfida ora è passare da progetti finanziati temporaneamente dal pubblico a modelli capaci di attrarre capitali privati, attraverso partenariati, green bond culturali e strumenti blended finance. In questo contesto, Pompei può diventare un laboratorio strategico per testare nuove formule di sviluppo, dove il patrimonio non è solo da conservare, ma da attivare come leva per la sostenibilità territoriale e la creazione di valore integrato.