Sarno, rischio default dopo la sentenza sulla frana del 1998: il sindaco incontra il Governo

Dopo la recente decisione della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno e dalla Presidenza del Consiglio in merito al risarcimento dei danni per le vittime della frana del 1998, il Comune di Sarno rischia il dissesto finanziario. Per evitare il peggio, il sindaco Francesco Squillante si è recato a Roma, dove è stato ricevuto dal sottosegretario al Ministero dell’Economia, Sandra Savino, per discutere possibili soluzioni.

Il primo cittadino ha illustrato diverse proposte, con l’obiettivo di chiudere una vicenda giudiziaria che si protrae da oltre 25 anni. “Abbiamo presentato soluzioni concrete e sostenibili – ha dichiarato Squillante – ma siamo pronti a valutare qualsiasi ipotesi che consenta una definizione rapida, equa e che non gravi sui cittadini”.

La sentenza e il rischio per il Comune

La sentenza della Suprema Corte ribalta quanto precedentemente deciso dalla Corte d’Appello di Salerno, che aveva escluso la responsabilità del Comune. Secondo i giudici di legittimità, invece, Palazzo San Francesco è responsabile, anche indirettamente, delle gravi omissioni in ambito di protezione civile da parte dell’allora amministrazione guidata dall’ex sindaco Gerardo Basile. La Cassazione ha quindi disposto il rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per rideterminare l’entità del risarcimento a carico dell’ente.

Una decisione che potrebbe avere gravi conseguenze sulle già fragili finanze del Comune di Sarno, chiamato a coprire importi potenzialmente molto elevati. La preoccupazione principale dell’attuale amministrazione è evitare che il costo della sentenza ricada sulla collettività.

Le richieste di Fratelli d’Italia

Sulla missione romana del sindaco interviene anche Fratelli d’Italia, che chiede massima trasparenza. Il partito, pur dichiarandosi disponibile a sostenere ogni iniziativa seria e concreta per evitare il dissesto, ha chiesto all’amministrazione di rendere pubblici i dettagli delle proposte avanzate, le eventuali richieste economiche al Governo e le azioni che saranno messe in campo nei prossimi 30 giorni.

“Non accetteremo più – affermano gli esponenti locali di FdI – tentativi di scaricare la responsabilità sul Governo o peggio ancora sui cittadini. È ora che l’amministrazione si assuma le proprie responsabilità e lavori in modo trasparente per tutelare il futuro della città”.

L’udienza decisiva della Corte d’Appello di Salerno, che dovrà ricalcolare il peso economico del risarcimento per il Comune, si terrà presumibilmente dopo l’estate. Intanto, la città resta in bilico tra passato e futuro, in attesa di una soluzione che possa evitare il crac e proteggere i cittadini da ulteriori sacrifici.