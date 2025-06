Angri in lutto per la scomparsa di Giacomo Stucchio, giovane atleta stroncato da un malore improvviso

Giacomo era rientrato da poche ore da Rimini, dove aveva appena disputato la finale di Coppa Italia di Sthenathlon, disciplina in cui si era fatto apprezzare per dedizione e passione.

Dolore e incredulità ad Angri per la tragica e improvvisa scomparsa di Giacomo Stucchio, giovane atleta della società A.S.D. Cross Fit Enjoy. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti familiari, amici e tutta la comunità sportiva. Giacomo era rientrato da poche ore da Rimini, dove aveva appena disputato la finale di Coppa Italia di Sthenathlon, disciplina in cui si era fatto apprezzare per dedizione e passione.

Il cordoglio del sindaco

Profondamente colpito anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, che ha espresso il proprio dolore attraverso i social:

“Un altro giovane angrese che se ne va troppo presto e senza apparente motivo. Non lo conoscevo personalmente, ma il dolore che ha colpito la sua famiglia è il dolore di tutta la nostra comunità. È proprio l’abbraccio di una città intera che può portare un po’ di conforto. Le mie più sentite condoglianze, soprattutto alla moglie, al figlio e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Riposa in pace, Giacomo.”

Il messaggio della FIPE

Anche la Federazione Italiana Pesistica (FIPE) ha voluto ricordare Giacomo con un comunicato firmato dal presidente Alberto Miglietta e dal segretario generale Francesco Bonincontro, esprimendo profondo cordoglio:

“Con enorme dolore nel cuore partecipiamo al lutto che ha colpito la nostra comunità. Giacomo Stucchio era un atleta esperto e generoso, reduce dalla finale di Coppa Italia di Sthenathlon. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti familiari, compagni di squadra e l’intero mondo federale.”

In accordo con la società e i presenti a Rimini, è stato deciso di proseguire la competizione domenicale per onorare la memoria dell’atleta, trasformando la gara in un momento di raccoglimento e tributo.

“Siamo una comunità unita da valori profondi – ha dichiarato Miglietta – e la scelta di continuare la gara, pur sofferta, è stata condivisa da tutti per rendere omaggio allo spirito agonistico e alla passione che Giacomo ha sempre incarnato.”

Angri si stringe ora attorno alla famiglia di Giacomo: alla moglie, al figlio, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.