De Luca attacca: «In Campania non si governa con i ciucci. Difenderemo con forza il lavoro fatto»

«Sento circolare nomi di persone che non saprebbero nemmeno fare la “O” con un bicchiere, incapaci totali, senza alcuna esperienza amministrativa. La Campania non può essere affidata al primo arrivato o a un parcheggiatore abusivo. È una regione complessa, una trincea difficile da governare, e non possiamo permetterci leggerezze per colpa delle beghe interne ai partiti». Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante un intervento a Teverola in occasione della presentazione dei 156 nuovi assunti dell’azienda di trasporto pubblico locale Air Campania, partecipata al 100% dalla Regione.

Tornando sul tema delle prossime elezioni regionali e sulle scelte interne al Partito Democratico, De Luca ha attaccato duramente i vertici nazionali: «A Roma, poiché non hanno nulla da fare, si preoccupano solo di spartirsi incarichi. Ho cercato di spiegare che tutte queste manovre devono avere un unico obiettivo: tutelare gli interessi dei cittadini e dei lavoratori campani. Se così non sarà, a partire da me, li manderemo al diavolo e ci rivolgeremo direttamente ai cittadini».

Il governatore ha poi concluso con un appello all’autonomia e all’orgoglio civico: «Difenderemo con le unghie e con i denti il lavoro svolto in questi anni. In politica, la dignità delle persone viene prima dei partiti. Dipende da noi: o continuiamo a costruire come abbiamo fatto finora, o rischiamo di ripiombare nella palude».