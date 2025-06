Debiti fuori bilancio a Sarno, Sirica accusa: “Manca trasparenza, i cittadini hanno il diritto di sapere”

Nonostante una richiesta formale avanzata nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, la maggioranza non ha ancora fornito alcuna risposta ufficiale in merito alla portata e alla natura delle pendenze economiche e legali dell’Ente.

A Sarno cresce la preoccupazione per l’assenza di chiarezza sui debiti fuori bilancio del Comune. Nonostante una richiesta formale avanzata nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, la maggioranza non ha ancora fornito alcuna risposta ufficiale in merito alla portata e alla natura delle pendenze economiche e legali dell’Ente.

A sollevare la questione è Enrico Sirica, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia: «Durante l’ultima seduta ho chiesto una relazione dettagliata sui debiti fuori bilancio, per conoscere quante cause legali siano pendenti contro il Comune, il loro valore economico e l’elenco degli interventi in somma urgenza che hanno generato debiti. Il tutto alla luce anche delle osservazioni del Revisore dei Conti. A oggi, però, nessuna risposta».

Sirica rimarca che il tema non è solo tecnico, ma profondamente politico e morale: «Il silenzio dell’amministrazione è allarmante. La trasparenza non è un optional: è un dovere verso i cittadini. Non chiarire la situazione potrebbe nascondere problemi ben più gravi, che rischiano di compromettere l’equilibrio finanziario del Comune».

Secondo il consigliere, il mancato riscontro istituzionale alimenta sospetti: «Quando si parla di soldi pubblici, i cittadini devono sapere come vengono spesi. La gestione opaca dei debiti fuori bilancio può avere conseguenze sulle future scelte finanziarie e, di riflesso, sulla qualità dei servizi offerti».

Sirica conclude con un appello all’amministrazione: «È urgente fare chiarezza e riportare il tema nel dibattito consiliare. La trasparenza è il fondamento di ogni democrazia, anche – e soprattutto – a livello locale».